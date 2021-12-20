Овечкин провёл на льду более 27 минут в матче с «Лос-Анджелесом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.



Александр Овечкин провёл на льду 27 минут и 7 секунд. Это его третье игровое время с 2010 года.



В сезоне-2009-2010 Овечкин сыграл 29 минут и 30 секунд в матче с «Монреаль Канадиенс» – это его самое большое игровое время в матчах регулярного чемпионата.



На восьмой минуте первого периода счёт в матче «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» открыл нападающий хозяев Коннор Макмайкл с передачи Джо Снивли. Вторая шайба «Вашингтона» была заброшена во втором периоде, отличился Джастин Шульц.



На 38-й минуте Блейк Лизотт в меньшинстве отыграл для «Лос-Анджелеса» одну шайбу. В третьем периоде Кристиан Воланин сравнял счёт, а через несколько минут Адриан Кемпе своим голом вывел гостей вперёд.



На счету Овечкина 47 (22+25) очков в 31 матче текущего сезона.