Овечкин провёл на льду более 27 минут в матче с «Лос-Анджелесом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.
Александр Овечкин провёл на льду 27 минут и 7 секунд. Это его третье игровое время с 2010 года.
В сезоне-2009-2010 Овечкин сыграл 29 минут и 30 секунд в матче с «Монреаль Канадиенс» – это его самое большое игровое время в матчах регулярного чемпионата.
На восьмой минуте первого периода счёт в матче «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» открыл нападающий хозяев Коннор Макмайкл с передачи Джо Снивли. Вторая шайба «Вашингтона» была заброшена во втором периоде, отличился Джастин Шульц.
На 38-й минуте Блейк Лизотт в меньшинстве отыграл для «Лос-Анджелеса» одну шайбу. В третьем периоде Кристиан Воланин сравнял счёт, а через несколько минут Адриан Кемпе своим голом вывел гостей вперёд.
На счету Овечкина 47 (22+25) очков в 31 матче текущего сезона.
- 20 декабря 2021
-
06:10
-
05:55
-
05:50
-
05:33
-
04:23
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
21:05
-
20:51
-
20:44
-
20:25
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:03