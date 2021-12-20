«Торонто» приостановил тренировочный процесс, матч с «Сент-Луисом» перенесён

Национальная хоккейная лига объявила о переносе матча «Торонто Мэйпл Лифс» с «Сент-Луис Блюз» в связи с обеспокоенностью количеством заражений COVID в команде за последние дни. Решение было принято медицинскими штабами НХЛ, НХЛПА и клуба.



Решение об открытии тренировочных баз команды будет принято в ближайшие дни. Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона для «Мэйпл Лифс». Ранее были отложены встречи с «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен».



Свыше 100 хоккеистов на данный момент помещены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Среди них трое россиян – это Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).



«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 42 очка.

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