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«Торонто» приостановил тренировочный процесс, матч с «Сент-Луисом» перенесён

«Торонто» приостановил тренировочный процесс, матч с «Сент-Луисом» перенесён
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе матча «Торонто Мэйпл Лифс» с «Сент-Луис Блюз» в связи с обеспокоенностью количеством заражений COVID в команде за последние дни. Решение было принято медицинскими штабами НХЛ, НХЛПА и клуба.

Решение об открытии тренировочных баз команды будет принято в ближайшие дни. Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона для «Мэйпл Лифс». Ранее были отложены встречи с «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен».

Свыше 100 хоккеистов на данный момент помещены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Среди них трое россиян – это Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

«Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 42 очка.

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