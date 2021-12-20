Сорокин признан третьей звездой матча с «Вегасом», несмотря на поражение «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3, 2:0 — по буллитам).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил три шайбы, отразив 31 бросок из 34. Голкипер был признан третьей звездой встречи. Кроме того, россиянин парировал один буллит в послематчевой серии.



Отметим, что Сорокин потерпел второе поражение подряд и 12-е — в сезоне. Всего он принял участие в 19 встречах.

«Айлендерс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Вегас», в свою очередь, продлил победную серию до пяти встреч.