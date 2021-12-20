«Твиттер» НХЛ: Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене

НХЛ на своей официальной странице в «Твиттере» прокомментировала выступление российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва.
«Иван Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Форвард Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами.
В текущем сезоне 26-летний российский нападающий принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «+4». Барбашёв выступает в одном звене с Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем.
- 20 декабря 2021
-
09:00
-
08:47
-
08:39
-
07:54
-
06:10
-
05:55
-
05:50
-
05:33
-
04:23
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
21:05
-
20:51
-
20:44
-
20:25
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:30