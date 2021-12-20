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«Твиттер» НХЛ: Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене

«Твиттер» НХЛ: Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене
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НХЛ на своей официальной странице в «Твиттере» прокомментировала выступление российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва.

«Иван Барбашёв потрясающе расцветает с парочкой своих земляков в звене», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Форвард Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 26-летний российский нападающий принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «+4». Барбашёв выступает в одном звене с Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем.

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