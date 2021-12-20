Овечкин не нанёс ни одного броска в третьем периоде матча с «Кингз» при 16 за первые два

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.



Александр Овечкин провёл на льду 27 минут и 7 секунд. Это его третье игровое время с 2010 года.

Российский нападающий нанёс 16 бросков за первые два периода, шесть из них — в створ ворот. При этом в третьем игровом отрезке на счету Овечкина ни одного броска.

Напомним, на восьмой минуте первого периода счёт в матче «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» открыл нападающий хозяев Коннор Макмайкл с передачи Джо Снивли. Вторая шайба «Вашингтона» была заброшена во втором периоде, отличился Джастин Шульц.



На 38-й минуте Блейк Лизотт в меньшинстве отыграл для «Лос-Анджелеса» одну шайбу. В третьем периоде Кристиан Воланин сравнял счёт, а через несколько минут Адриан Кемпе своим голом вывел гостей вперёд.