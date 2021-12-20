Главный тренер «Айлендерс»: Сорокин был хорош, особенно когда у нас был весь этот хаос

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Натйс» (3:4 Б).



«Илья был хорош. Он сделал несколько больших сейвов, особенно во втором периоде, когда у них был весь этот хаос в две смены», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3, 2:0 — по буллитам).



Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил три шайбы, отразив 31 бросок из 34. Голкипер был признан третьей звездой встречи. Кроме того, россиянин парировал один буллит в послематчевой серии.