Главный тренер «Айлендерс»: Сорокин был хорош, особенно когда у нас был весь этот хаос

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Натйс» (3:4 Б).
«Илья был хорош. Он сделал несколько больших сейвов, особенно во втором периоде, когда у них был весь этот хаос в две смены», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3, 2:0 — по буллитам).
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил три шайбы, отразив 31 бросок из 34. Голкипер был признан третьей звездой встречи. Кроме того, россиянин парировал один буллит в послематчевой серии.
- 20 декабря 2021
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:23
-
09:00
-
08:47
-
08:39
-
07:54
-
06:10
-
05:55
-
05:50
-
05:33
-
04:23
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
21:05
-
20:51
-
20:44
-
20:25
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:48