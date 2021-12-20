Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 20 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов уступил «Вегас Голден Найтс», а Илья Сорокин, несмотря на поражение, стал третьей звездой матча.
«Виннипег Джетс» прервал двухматчевую победную серию «Сент-Луис Блюз». Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Павел Бучневич на двоих набрали пять очков, а Барбашёв удостоился отдельной похвалы от «твиттера» НХЛ.
«Питтсбург Пингвинз» одержал седьмую победу подряд, в гостях обыграв «Нью-Джерси Дэвилз».
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Лос-Анджелес Кингз», а Александр Овечкин стал одним из антигероев встречи.
В турнирной таблице Восточной конференции первое место сохранила «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 очка после 29 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» упустил возможность обойти «ураганов», оставшись с 43 баллами после 30 встреч. На третьей строчке осталась «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 42 очка за 29 матчей.
На Западе на первом месте по-прежнему идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 29 встречах. На вторую строчку вышел «Вегас Голден Найтс» — у «рыцарей» 40 очков после 31 матча. На третью позицию опустился «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей.
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