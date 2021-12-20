Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 20 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов уступил «Вегас Голден Найтс», а Илья Сорокин, несмотря на поражение, стал третьей звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Уайтклауд, Смит) – 06:56' (5x5)   1:1 Нельсон (Добсон, Вальстрём) – 11:08' (5x4)   1:2 Теодор (Стивенсон, Пасиоретти) – 45:46' (5x4)   2:2 Беллоуз (Паризе) – 54:19' (5x5)   3:2 Пажо (Вальстрём, Ли) – 57:40' (5x5)   3:3 Теодор (Пьетранджело) – 59:12' (6x5)   3:4 Теодор – 65:00' (ПБ)

«Виннипег Джетс» прервал двухматчевую победную серию «Сент-Луис Блюз». Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Павел Бучневич на двоих набрали пять очков, а Барбашёв удостоился отдельной похвалы от «твиттера» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Элерс (Шайфли, Штястны) – 24:40' (5x5)   1:1 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 33:47' (5x5)   2:1 Шайфли (Элерс) – 36:47' (5x5)   3:1 Штястны (Элерс, Диллон) – 44:40' (5x5)   3:2 Миккола (Бучневич, Барбашёв) – 54:28' (4x5)   4:2 Штястны (Элерс, Лаури) – 54:44' (5x4)

«Питтсбург Пингвинз» одержал седьмую победу подряд, в гостях обыграв «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Блюгерс – 09:19' (4x5)   0:2 Хайнен (Петтерссон, Цукер) – 21:03' (5x5)   1:2 Куокканен (Смит, Шарангович) – 22:20' (5x5)   1:3 Мэтисон (Симон, Руведел) – 49:31' (5x5)   2:3 Бастиан (Хэмилтон, Заха) – 51:12' (5x4)

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Лос-Анджелес Кингз», а Александр Овечкин стал одним из антигероев встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макмайкл (Снивли) – 07:58' (5x5)   2:0 Шульц (Шири, Хэтэуэй) – 33:47' (5x5)   2:1 Лизотт (Иафалло, Копитар) – 37:04' (4x5)   2:2 Воланин (Рой) – 42:50' (4x4)   2:3 Кемпе (Рой, Браун) – 49:36' (5x5)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место сохранила «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 очка после 29 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» упустил возможность обойти «ураганов», оставшись с 43 баллами после 30 встреч. На третьей строчке осталась «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 42 очка за 29 матчей.

На Западе на первом месте по-прежнему идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 29 встречах. На вторую строчку вышел «Вегас Голден Найтс» — у «рыцарей» 40 очков после 31 матча. На третью позицию опустился «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021