Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд — о сборной России: замена вратаря в овертайме — авантюра. Непонятно, в чём идея

Вайсфельд — о сборной России: замена вратаря в овертайме — авантюра. Непонятно, в чём идея
Комментарии

Бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил решение тренерского штаба сборной России заменить вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3 ОТ).

«Я уже говорил, что считаю замену вратаря в овертайме на четвёртого полевого авантюрой. И дело не в том, что мы сегодня так пропустили — я в принципе так думаю. Мне непонятно, в чём тут идея. Послушал Жамнова — тот сказал, что команда хотела выиграть. Это понятно, а в игре «три на три» или в серии буллитов этого нельзя сделать? Вот это для меня неясно.

Что касается турнира в целом, то тренерам нужно было посмотреть на игроков, тем более что в текущей ситуации это очень актуально. Четыре матча за пять дней — это очень много, и поэтому сегодня с финнами было очень сложно играть. Мне кажется, Федотов довольно неплохо провёл турнир. Не сказал бы, что кто-то из ребят провалился, так как все сыграли на своём уровне. Но и такого, чтобы кто-то сильно выделился, не было», — приводит слова Вайсфельда AllHockey.Ru.

Авантюра тренеров сборной России подарила праздник финнам. Зачем сняли вратаря? Авантюра тренеров сборной России подарила праздник финнам. Зачем сняли вратаря?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021