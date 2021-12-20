Вайсфельд — о сборной России: замена вратаря в овертайме — авантюра. Непонятно, в чём идея

Бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил решение тренерского штаба сборной России заменить вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3 ОТ).
«Я уже говорил, что считаю замену вратаря в овертайме на четвёртого полевого авантюрой. И дело не в том, что мы сегодня так пропустили — я в принципе так думаю. Мне непонятно, в чём тут идея. Послушал Жамнова — тот сказал, что команда хотела выиграть. Это понятно, а в игре «три на три» или в серии буллитов этого нельзя сделать? Вот это для меня неясно.
Что касается турнира в целом, то тренерам нужно было посмотреть на игроков, тем более что в текущей ситуации это очень актуально. Четыре матча за пять дней — это очень много, и поэтому сегодня с финнами было очень сложно играть. Мне кажется, Федотов довольно неплохо провёл турнир. Не сказал бы, что кто-то из ребят провалился, так как все сыграли на своём уровне. Но и такого, чтобы кто-то сильно выделился, не было», — приводит слова Вайсфельда AllHockey.Ru.
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