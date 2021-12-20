Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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«Чемпионат» представляет статистику российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, по итогам прошедшей игровой недели.
Голкиперы:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|Шат-ауты
|1
|Василевский
|«Тампа»
|2
|2
|1,46
|94,6
|0
|2
|Варламов
|«Айлендерс»
|1
|1
|1,00
|97,6
|0
|3
|Сорокин
|«Айлендерс»
|2
|0
|2,44
|93,2
|0
|4
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|3
|0
|2,33
|91,8
|0
|5
|Бобровский
|«Флорида»
|2
|0
|3,64
|87,7
|0
|6
|Самсонов
|«Вашингтон»
|1
|0
|5,04
|82,1
|0
Защитники:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Г
|А
|О
|+/-
|Штраф
|1
|Проворов
|«Филадельфия»
|3
|0
|3
|3
|+4
|0
|2
|Любушкин
|«Аризона»
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|3
|Зуб
|«Оттава»
|3
|1
|0
|1
|0
|6
|4
|Куликов
|«Миннесота»
|2
|0
|1
|1
|-1
|2
|5
|Зайцев
|«Оттава»
|2
|0
|1
|1
|+2
|2
|6
|Романов
|«Монреаль»
|2
|0
|1
|1
|-2
|2
|7
|Орлов
|«Вашингтон»
|3
|0
|0
|0
|-1
|2
|8
|Гавриков
|«Коламбур»
|2
|0
|0
|0
|+1
|4
|9
|Сергачёв
|«Тампа-Бэй»
|2
|0
|0
|0
|+1
|0
Нападающие:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Г
|А
|О
|+/-
|Штраф
|1
|Тарасенко
|«Сент-Луис»
|4
|4
|2
|6
|+1
|0
|2
|Барбашёв
|«Сент-Луис»
|4
|1
|5
|6
|+2
|0
|3
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|4
|0
|6
|6
|+2
|0
|4
|Ничушкин
|«Колорадо»
|3
|3
|0
|3
|+1
|0
|5
|Овечкин
|«Вашингтон»
|3
|2
|1
|3
|-1
|2
|6
|Дадонов
|«Вегас»
|5
|1
|1
|2
|+2
|2
|7
|Капризов
|«Миннесота»
|2
|1
|0
|1
|+1
|0
|8
|Подколзин
|«Ванкувер»
|3
|1
|0
|1
|+2
|0
|9
|Радулов
|«Даллас»
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|10
|Наместников
|«Детройт»
|3
|0
|1
|1
|-1
|0
|11
|Панарин
|«Рейнджерс»
|3
|0
|1
|1
|-1
|0
|12
|Свечников
|«Виннипег»
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Гурьянов
|«Даллас»
|3
|0
|0
|0
|-1
|0
|14
|Тренин
|«Нэшвилл»
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Мальцев
|«Колорадо»
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Торопченко
|«Сент-Луис»
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Свечников
|«Каролина»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Денисенко
|«Флорида»
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Михеев
|«Торонто»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|2
|0
|0
|0
|-1
|0
|21
|Чинахов
|«Коламбус»
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
Комментарии
- 20 декабря 2021
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