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Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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«Чемпионат» представляет статистику российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, по итогам прошедшей игровой недели.

Голкиперы:

ИгрокКлубМатчиПобедыКН%ОБШат-ауты
1Василевский«Тампа»221,4694,60
2Варламов«Айлендерс»111,0097,60
3Сорокин«Айлендерс»202,4493,20
4Георгиев«Рейнджерс»302,3391,80
5Бобровский«Флорида»203,6487,70
6Самсонов«Вашингтон»105,0482,10

Защитники:

ИгрокКлубМатчиГАО+/-Штраф
1Проворов«Филадельфия»3033+40
2Любушкин«Аризона»202200
3Зуб«Оттава»310106
4Куликов«Миннесота»2011-12
5Зайцев«Оттава»2011+22
6Романов«Монреаль»2011-22
7Орлов«Вашингтон»3000-12
8Гавриков«Коламбур»2000+14
9Сергачёв«Тампа-Бэй»2000+10

Нападающие:

ИгрокКлубМатчиГАО+/-Штраф
1Тарасенко«Сент-Луис»4426+10
2Барбашёв«Сент-Луис»4156+20
3Бучневич«Сент-Луис»4066+20
4Ничушкин«Колорадо»3303+10
5Овечкин«Вашингтон»3213-12
6Дадонов«Вегас»5112+22
7Капризов«Миннесота»2101+10
8Подколзин«Ванкувер»3101+20
9Радулов«Даллас»2011-30
10Наместников«Детройт»3011-10
11Панарин«Рейнджерс»3011-10
12Свечников«Виннипег»200000
13Гурьянов«Даллас»3000-10
14Тренин«Нэшвилл»300000
15Мальцев«Колорадо»300000
16Торопченко«Сент-Луис»300000
17Свечников«Каролина»100000
18Денисенко«Флорида»100002
19Михеев«Торонто»100000
20Барабанов«Сан-Хосе»2000-10
21Чинахов«Коламбус»1000-10
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