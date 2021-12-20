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Плющев: отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде не станет катастрофой

Плющев: отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде не станет катастрофой
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном отказе НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022.

«Чемпионаты мира проходили без 100% участия НХЛовцев. Олимпиада нужна, вопросов нет. Это один из важнейших турниров в истории. Понятно, что уровень будет ниже. Все игроки НХЛ украсили бы этот турнир. Но Олимпиада по хоккею должна проходить. Соперники будут достойные. Финляндия продемонстрировала отличный хоккей в Москве.

Однозначно — наша сборная будет бороться за золото. Всё будет определять площадка. Гадать здесь не надо, впереди полтора месяца. Может многое поменяться. Отсутствие НХЛовцев не станет катастрофой. Турнир потеряет в зрелищности, но не так критично», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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