Плющев: отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде не станет катастрофой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном отказе НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022.

«Чемпионаты мира проходили без 100% участия НХЛовцев. Олимпиада нужна, вопросов нет. Это один из важнейших турниров в истории. Понятно, что уровень будет ниже. Все игроки НХЛ украсили бы этот турнир. Но Олимпиада по хоккею должна проходить. Соперники будут достойные. Финляндия продемонстрировала отличный хоккей в Москве.



Однозначно — наша сборная будет бороться за золото. Всё будет определять площадка. Гадать здесь не надо, впереди полтора месяца. Может многое поменяться. Отсутствие НХЛовцев не станет катастрофой. Турнир потеряет в зрелищности, но не так критично», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.