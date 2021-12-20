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Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, это станет катастрофой для турнира?

Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, это станет катастрофой для турнира?
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НХЛ и NHLPA всё ещё обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, это станет катастрофой для турнира?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

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