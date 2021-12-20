Фетисов: если НХЛ не поедет на ОИ — побеждать всё равно надо. В Корее отскочили от немцев

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями о целях сборной России по хоккею в том случае, если игроки Национальной хоккейной лиги не приедут на Олимпийские игры — 2022.

«На Кубке Первого канала играли интересно. На эту команду смотрю с надеждой. Для тренерского штаба это первый опыт. Но самое важное, что играли в хороший хоккей. Если НХЛовцы не поедут, то это будет другой хоккей, другой уровень, другой интерес. Но побеждать всё равно надо. Вы же помните, как мы четыре года назад в Корее отскочили от немцев на последних секундах», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.