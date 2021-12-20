Фетисов: если НХЛ не поедет на ОИ — побеждать всё равно надо. В Корее отскочили от немцев

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями о целях сборной России по хоккею в том случае, если игроки Национальной хоккейной лиги не приедут на Олимпийские игры — 2022.
«На Кубке Первого канала играли интересно. На эту команду смотрю с надеждой. Для тренерского штаба это первый опыт. Но самое важное, что играли в хороший хоккей. Если НХЛовцы не поедут, то это будет другой хоккей, другой уровень, другой интерес. Но побеждать всё равно надо. Вы же помните, как мы четыре года назад в Корее отскочили от немцев на последних секундах», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
- 20 декабря 2021
-
13:17
-
13:01
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:05
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
10:50
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:23
-
09:00
-
08:47
-
08:39
-
07:54
-
06:10
-
05:55
-
05:50
-
05:33
-
04:23
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12