Фетисов: разговаривал со многими из НХЛ, они были нацелены на ОИ. Cожалений будет много

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями о возможном отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.
«Расстроятся многие. Я разговаривал со многими ребятами. Они были нацелены на Олимпиаду. Саша Овечкин начал сезон, понимая, что в феврале ему надо будет играть за сборную России. Для сильнейших хоккеистов это возможность сравнить свой уровень с остальными. Если НХЛ не будет участвовать, то сожалений и досужих разговоров будет очень много. Это будет большая потеря», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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