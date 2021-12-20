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Никита Гусев установил рекорд сборной России по скорости достижения отметки в 80 очков

Никита Гусев установил рекорд сборной России по скорости достижения отметки в 80 очков
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Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в овертайме одержав победу в матче с Россией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Нападающий сборной России Никита Гусев в этом матче отдал результативную передачу. Форвард достиг отметки в 80 (26+54) баллов за результативность в 65-й встрече в форме национальной сборной.

Как отмечает официальный сайт Федерации хоккея России, Гусев стал 11-м игроком сборной России, на чьём счету 80 и более очков, а также новым рекордсменом по достижению данной отметки. Ранее лучший показатель был на счету Евгения Малкина. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» свой 80-й балл набрал в 73-й встрече за сборную страны.

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