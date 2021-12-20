«Ак Барс» подпишет контракт с экс-защитником «Аризоны»

«Ак Барс» подпишет контракт с 33-летним канадским защитником Джейсоном Демерсом, сообщает «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» отказался от защитника «Плзеня» Петера Черешняка, сделав выбор в пользу канадского защитника Джейсона Демерса, который в ближайшее время подпишет контракт с казанским клубом до конца сезона.

Ранее казанский клуб получил права на словацкого защитника, который был задрафтован «Сибирью» на ярмарке КХЛ 2012 года. В обмен новосибирцы получили права на финского нападающего Янне Куокканена, которого «Ак Барс» выбрал на ярмарке КХЛ 2015 года.



Демерс, отыгравший в НХЛ 12 сезонов, в скором времени присоединится к «Ак Барсу». Последние четыре сезона он провёл в «Аризоне Койотс», а на минувшей неделе сыграл в составе сборной Канады на Кубке Первого канала.