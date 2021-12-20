Кожевников: если НХЛ не хочет, пускай не приезжает. Олимпиада не только для них

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о возможном отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.
«Всё идёт к тому, что НХЛ не приедет. Я буду надеяться до конца. Есть время до 10-го числа. Будет очень плохо, если не приедут. В мире такого интереса к турниру не поднимется. Но если они не хотят, пускай не приезжают. Олимпиада же не только для них. Ничего страшного не случится глобально. Олимпийские игры есть Олимпийские игры. И они для всех, а не только для игроков НХЛ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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