Сушинский: плохо, что НХЛ не поедет на Олимпиаду. Зато у сборной России шансы появятся

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мыслями о возможном отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.



«Это плохо. Конечно, уровень хоккея упадёт. Зато у сборной шансы появятся. С НХЛовцами было бы сложнее», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.