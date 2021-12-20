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Сушинский: плохо, что НХЛ не поедет на Олимпиаду. Зато у сборной России шансы появятся

Сушинский: плохо, что НХЛ не поедет на Олимпиаду. Зато у сборной России шансы появятся
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Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мыслями о возможном отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.

«Это плохо. Конечно, уровень хоккея упадёт. Зато у сборной шансы появятся. С НХЛовцами было бы сложнее», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

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