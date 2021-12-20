«Сочи» обменял нападающего Жука в «Ладу»
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«Хоккейные клубы «Сочи» и «Лада» произвели обмен», — сообщается в телеграм-канале сочинцев.
По результатам состав клуба из Тольятти пополнил нападающий Артём Жук. ХК «Сочи» получит денежную компенсацию.
В ходе этого сезона 21-летний форвард принял участие в двух встречах за «Сочи» в КХЛ и трёх матчах за «Ростов» в Высшей хоккейной лиге, результативными действиями не отметившись.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» одержал победу, обыграв дома «Северсталь» со счётом 5:4 (0:2, 2:2, 3:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой». Сочинцы отыгрались со счёта 0:4, защитник Мищенко оформил хет-трик, забросив две шайбы в большинстве на 53-й и 55-й минутах.
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