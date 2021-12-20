Губерниев: хоккейный турнир Олимпиады без игроков НХЛ — это как свадьба без невесты…

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале высказался о возможном отказе НХЛ отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Хоккейный турнир Олимпиады без игроков НХЛ — это как свадьба без невесты…» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.