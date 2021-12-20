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Есмантович — о замене вратаря в овертайме: тренерский штаб сборной России поступил верно

Есмантович — о замене вратаря в овертайме: тренерский штаб сборной России поступил верно
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Советник главного тренера сборной России и президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о решении тренерского штаба заменить вратаря на полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала с Финляндией.

«Понимаете, у нас от негативного к хорошему — всегда половина шажка. Когда проиграли канадцам в овертайме на чемпионате мира, то многие сказали, что тренерский штаб не готовил команду к игре в овертайме «три на три», а у канадцев это отлаженный элемент. Сейчас тренерский штаб попробовал ситуацию «четыре на три» с финнами, а мы начинаем варьировать и спрашивать: «Ой, а правильно или неправильно?»

Кто-то пишет, что правильно, кто-то пишет — неправильно. У тренерского корпуса есть чёткий план подготовки к Олимпийским играм и чемпионату мира. И под этот план подходят разного рода тактические вещи, связанные с подготовкой. Считаю, что тренерский штаб поступил верно, попробовав достичь максимального результата. На других соревнованиях – посмотрим. Но на сегодняшний момент я очень доволен работой ребят, которые показали, что нам надо двигаться вперёд», — сказал Есмантович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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