Президент ЦСКА — о переходе Дица: отличный трансфер, мы следили за ним несколько лет

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал обмен с «Барысом», в результате которого состав армейцев пополнил защитник Даррен Диц.

«Переход Дица? Отличный трансфер, мы следили за этим хоккеистом несколько лет. Более того, пытались его подписать буквально несколько сезонов назад, но не получилось, так как парень не владел статусом свободного агента, поэтому дальше переговоров дело не зашло. Сейчас мы взяли зрелого и опытного защитника. Надеемся, что он внесёт в нашу игру те вещи, которые нам нужны для более сбалансированного атакующего хоккея и организации игры в обороне.

Не будет считаться легионером? В рамках регламента это очень полезно, но хотим ещё заявить, что мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года. Поэтому здесь всё разумно и сбалансированно с точки зрения усиления состава. К Виктору Сведбергу у нас претензий нет, просто мы немножко перестраиваем свою игру в рамках организации атаки и поддержания атакующих действий в зоне атаки», — сказал Есмантович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.