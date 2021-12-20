«Это действительно мужской вид спорта!» Ромашина — о матче России и Финляндии на КПК

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поделилась эмоциями от хоккейного матча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (2:3, ОТ).



«Довольные и счастливые! Да, даже несмотря на то, что наши ребята вчера на Кубке Первого канала уступили команде Финляндии. Мы поддерживаем нашу команду, хоккей – это действительно мужской вид спорта!



Верим, что на предстоящих Олимпийских играх соберётся сильнейший состав, приедут ребята из НХЛ.



Любите ли вы хоккей, как любим его мы?», — написала Ромашина в «инстаграме».

Напомним, окончательное решение о приезде игроков из Национальной хоккейной лиги на Олимпиаду должно быть принято до 10 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.