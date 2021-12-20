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«Это действительно мужской вид спорта!» Ромашина — о матче России и Финляндии на КПК

«Это действительно мужской вид спорта!» Ромашина — о матче России и Финляндии на КПК
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поделилась эмоциями от хоккейного матча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (2:3, ОТ).

«Довольные и счастливые! Да, даже несмотря на то, что наши ребята вчера на Кубке Первого канала уступили команде Финляндии. Мы поддерживаем нашу команду, хоккей – это действительно мужской вид спорта!

Верим, что на предстоящих Олимпийских играх соберётся сильнейший состав, приедут ребята из НХЛ.

Любите ли вы хоккей, как любим его мы?», — написала Ромашина в «инстаграме».

Напомним, окончательное решение о приезде игроков из Национальной хоккейной лиги на Олимпиаду должно быть принято до 10 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

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