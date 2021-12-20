Вайсфельд: если НХЛ не поедет на Олимпиаду, то возникнет вопрос о назначении штаба Жамнова

Бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал вероятное отсутствие игроков из Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Думаю, вероятность такого развития событий высока. В НХЛ отменили много матчей, им бы регулярный чемпионат доиграть со всеми переносами. Так что всё очень близко к этому. 10 января — дедлайн по решению НХЛ об участии в Олимпиаде, как мы помним. Если до этого они не объявят об отказе, должны ехать. Но объявить о неучастии они могут хоть завтра, хоть послезавтра.



Если энхаэловцы не поедут на Олимпиаду, возникает вопрос о целесообразности назначения тренерского штаба сборной России во главе с Алексеем Жамновым. Он же не имел опыта самостоятельной тренерской работы. Логика была такая: Олимпиада пройдёт с участием игроков НХЛ, поэтому нужен штаб, хорошо знающий эту лигу. Это серьёзный аргумент. Но сейчас сборную, возможно, придётся формировать из игроков КХЛ. Зачем тогда в штабе Гончар, Набоков, которые здесь почти не бывают?



Все вопросы надо задавать людям, которые сформировали тренерский штаб сборной. Никто же не знает, кто реально назначил Жамнова. Какой-то мифический совет. Из кого он состоит? Никакого сарказма в моих словах нет, мне самому искренне интересно. Если Жамнов выиграет Олимпиаду, я хочу посмотреть на гениального человека, который поставил его во главе сборной. Это же круто будет.



Вопросов по сборной много. Игроков, участвовавших в Кубке Первого канала, готовили с учётом того, что на Олимпиаде им придётся играть против энхаэловцев, если их возьмут в команду. Так можно судить по интервью наших тренеров. Может, все эти ноу-хау пригодятся, посмотрим», — цитирует Вайсфельда Legalbet.