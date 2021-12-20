Вайсфельд: если НХЛ не поедет на Олимпиаду, то возникнет вопрос о назначении штаба Жамнова

Бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал вероятное отсутствие игроков из Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Думаю, вероятность такого развития событий высока. В НХЛ отменили много матчей, им бы регулярный чемпионат доиграть со всеми переносами. Так что всё очень близко к этому. 10 января — дедлайн по решению НХЛ об участии в Олимпиаде, как мы помним. Если до этого они не объявят об отказе, должны ехать. Но объявить о неучастии они могут хоть завтра, хоть послезавтра.
Если энхаэловцы не поедут на Олимпиаду, возникает вопрос о целесообразности назначения тренерского штаба сборной России во главе с Алексеем Жамновым. Он же не имел опыта самостоятельной тренерской работы. Логика была такая: Олимпиада пройдёт с участием игроков НХЛ, поэтому нужен штаб, хорошо знающий эту лигу. Это серьёзный аргумент. Но сейчас сборную, возможно, придётся формировать из игроков КХЛ. Зачем тогда в штабе Гончар, Набоков, которые здесь почти не бывают?
Все вопросы надо задавать людям, которые сформировали тренерский штаб сборной. Никто же не знает, кто реально назначил Жамнова. Какой-то мифический совет. Из кого он состоит? Никакого сарказма в моих словах нет, мне самому искренне интересно. Если Жамнов выиграет Олимпиаду, я хочу посмотреть на гениального человека, который поставил его во главе сборной. Это же круто будет.
Вопросов по сборной много. Игроков, участвовавших в Кубке Первого канала, готовили с учётом того, что на Олимпиаде им придётся играть против энхаэловцев, если их возьмут в команду. Так можно судить по интервью наших тренеров. Может, все эти ноу-хау пригодятся, посмотрим», — цитирует Вайсфельда Legalbet.
- 20 декабря 2021
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:31
-
15:25
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:46
-
13:17
-
13:01
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:05
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
10:50
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:23