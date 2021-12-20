«Ак Барс» объявил о переходе экс-защитника «Аризоны» Демерса

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о переходе канадского защитника Джейсона Демерса.



33-летний игрок заключил с клубом соглашение до конца сезона-2021/2022. В прошлом сезоне хоккеист выступал в НХЛ за «Аризона Койотс». В регулярном чемпионате он провёл 41 матч, сделав 4 передачи при показателе полезности «-4». В текущем сезоне выходил на лёд в составе сборной Канады на Кубке Первого канала.



«Демерс – опытнейший защитник, провёл более 700 матчей на высшем уровне, проявлял себя во всех командах. Это двусторонний игрок — он может пойти в атаку, но больше cклонен к защите, добавит жёсткости всей линии. Мы рассчитываем на его помощь при игре в меньшинстве, обороне пятака и переходе из своей зоны в атаку. Ожидаем, что Джейсон сможет присоединиться к команде в январе, после выступления на Кубке Шпенглера в составе сборной Канады», — сообщил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.



«Предложение от «Ак Барса» поступило во время выступления за сборную Канады на Кубке Первого канала. Я много говорил с Джорданом Уилом, он рассказал очень много хорошего и убедил, что Казань – отличное место для карьеры. Потом я общался с главным тренером, и мне очень понравился его подход к хоккею. Решение подписать контракт было несложным.



Мне понравился европейский хоккей, матч Россия – Канада был похож на плей-офф. Команды очень плотно обороняются, игроки мастеровитые, мне подходит такой стиль. Я могу играть в обороне и атаке, готов показывать силовой хоккей, выходить в меньшинстве и большинстве.



В «Ак Барсе» я уже знаю Стивена Кэмпфера, Марка Барберио. С Даниилом Тарасовым играли вместе в «Сан-Хосе», выходил против Александра Бурмистрова. Надеюсь, что смогу сыграть за «Ак Барс» сразу после Кубка Шпенглера», — заявил Демерс.