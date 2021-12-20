Светлов: в матчах России с Канадой и Финляндией хоккей был практически уровня Олимпиады

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов подвёл итоги Кубка Первого канала для сборной России.



«Для нашего хоккея всегда существует только одно место — первое. Особенно на домашнем турнире, который и для сборной СССР, и для сборной России всегда был праздничным и почти всегда победным. Наша команда уверенно шла по дистанции турнира, начала с трёх побед, успешный результат был близок. Но злосчастный овертайм с финнами, к сожалению, смазал такой сценарий.



В чём вижу мотивацию сборной России заменить вратаря в овертайме? История не совсем понятная. Судя по всему, была уверенность, что турнир уже выигран, поэтому пошли на эксперимент. Редкая развязка для профессионального спорта.



Какой из матчей сборной России в Москве понравился больше других? Наиболее эффектной получилась встреча с чехами, но они немного удивили, сыграли лишь моментами, с провалами в дисциплине, что для них нехарактерно. Более прагматичный хоккей увидели в матче Россия — Швеция, он шёл до гола. Шведы собрали в Москве, скажем так, проходной состав, но имели шансы.



Если говорить об уровне хоккея, то наиболее конкурентный увидели в матчах Россия — Канада и Россия — Финляндия. На мой взгляд, в этих двух встречах был хоккей практически олимпийского уровня — если говорить о плане „Б“. Эти встречи нужно тщательно разбирать.



В таких турнирах всегда должна быть стратегия. Понятно, что негативный результат заставляет оглядываться назад и искать какие-то нераскрытые резервы. Возможно, учитывая важность матча именно с финнами, где-то можно было поменять состав на предыдущий матч с чехами, дать лидерам — Шипачёву, Нестерову и Ко — отдохнуть.



На мой взгляд, в Пекине будет много такого хоккея, какой показали финны. Турнир скоротечный, цена каждой игры высока, команды не будут рисковать. Конечно, всем захочется видеть такой хоккей, как в матче Россия — Канада, шашки наголо, но…



Думаю, что штаб разберёт последнюю игру московского турнира под микроскопом. Сейчас мы были не совсем готовы к финнам — и в тактическом плане, и в кадровом. В Пекине нельзя этого повторить», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.