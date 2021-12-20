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Кожевников резко ответил экс-премьеру Финляндии на критику формы сборной с надписью «СССР»

Кожевников резко ответил экс-премьеру Финляндии на критику формы сборной с надписью «СССР»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба про форму сборной России с надписью «СССР» на Кубке Первого канала.

«В последнее время финны только пакости и делают. Они на одном курсе с Америкой. Каждый человек, конечно, имеет право на своё мнение, но больно смотреть на них. Таким людям что-то надо делать с головой. Пусть Стубб сходит в клинику. Тема СССР их сейчас даже не волнует… Ну а чего, они там задницу лижут одной стране», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, вчера, 19 декабря, обыграв сборную России в овертайме со счётом 3:2.

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