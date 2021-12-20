Лехтонен вернулся после травмы в состав СКА на матч со «Спартаком»

Стал известен состав санкт-петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 20 декабря, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Свой первый матч после травмы проведёт финский защитник Микко Лехтонен.



СКА:



Юханссон (Николаев);

Робинсон — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Лехтонен — Камалов, Гусев — Воробьёв — Моисеев;

Пыленков — Солянников, Волков — Комаров — Зыков;

Лисов, Цицюра — Марченко — Бардаков — Галимов.



Напомним, армейский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 39 матчей. «Спартак» — на седьмой строчке Запада, имея в своём активе 45 баллов после 40 игр.