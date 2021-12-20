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Лехтонен вернулся после травмы в состав СКА на матч со «Спартаком»

Лехтонен вернулся после травмы в состав СКА на матч со «Спартаком»
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Стал известен состав санкт-петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 20 декабря, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Свой первый матч после травмы проведёт финский защитник Микко Лехтонен.

СКА:

Юханссон (Николаев);
Робинсон — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Лехтонен — Камалов, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Пыленков — Солянников, Волков — Комаров — Зыков;
Лисов, Цицюра — Марченко — Бардаков — Галимов.

Напомним, армейский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 39 матчей. «Спартак» — на седьмой строчке Запада, имея в своём активе 45 баллов после 40 игр.

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