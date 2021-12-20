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Федерация хоккея Чехии перед МЧМ-2022 попросила не называть команду Чешской республикой

Федерация хоккея Чехии перед МЧМ-2022 попросила не называть команду Чешской республикой
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Чешская федерация хоккея перед началом молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею в официальном документе потребовала, чтобы название государства на всех матчах данного турнира, а также на последующих соревнованиях произносилось и писалось как «Чехия», а не «Чешская республика», сообщает в «твиттере» американский комментатор Горд Миллер.

Отмечается, что хоккейная федерация Чехии требует изменить наименование команды на свитере на "Česko". Документ подписан президентом федерации Томашем Кралом.

Состав групп на МЧМ-2022

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе вместе с командами Канады, Финляндии, Германии и Австрии.

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