Бывший тренер «Рейнджерс» возглавит сборную США, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн станет главным тренером сборной США, если игроки из Национальной хоккейной лиги не поедут на Олимпийские игры 2022 года, сообщает в «твиттере» журналист Крис Питерс.



Он должен был войти в тренерский штаб Майка Салливана на Олимпиаде. Если Национальная хоккейная лига не отпустит игроков в Пекин, то Салливан продолжит работу в «Питтсбурге», не возглавив американскую сборную.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.