КХЛ представила игровые формы команд на Матч Звёзд 2022 года

Континентальная хоккейная лига показала игровые формы четырёх команд на Матч Звёзд 2022 года, который пройдёт в Челябинске 15 и 16 января.



«Для формы каждой из четырёх команд Недели Звёзд Хоккея 2022 использованы нестандартные для российского хоккея цвета. Сочетания золотого и белого («Скандинавия»), а также чёрного и золотого («Евразия») цветов до текущего сезона практически не встречались в фирменном стиле российских команд. Серебряный цвет («Россия» и «Северная Америка») использовался в качестве эксперимента.

Источник: твиттер-аккаунт КХЛ.

Выбор золотого и серебряного цветов обусловлен цветами герба Челябинска, на котором изображён золотой верблюд на серебряном щите. Эти цвета при разработке формы дополнили классические чёрный и белый: их стильная монохромность соответствует цветам «Трактора», а строгость символизирует тесную связь городского хоккея с промышленностью Челябинска.



На форме Недели Звёзд Хоккея 2022 традиционно нет лишних деталей. В новых комплектах минимализм доведён до совершенства, а количество цветов в каждом из них и вовсе сведено к минимуму — до двух. Внешний вид формы Недели Звёзд Хоккея 2022 разработан при сотрудничестве с дизайнером Василием Ивановым — автором логотипа магнитогорского «Металлурга» и формы московской звёздной недели в 2020 году", — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.