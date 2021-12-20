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НХЛ перенесла матчи «Коламбуса» и «Монреаля» из-за высокой заболеваемости в клубах

НХЛ перенесла матчи «Коламбуса» и «Монреаля» из-за высокой заболеваемости в клубах
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе ближайших матчей «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», а также закрытии тренировочных баз клубов из-за опасений по поводу количества положительных случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что решение, когда вновь откроются тренировочные базы команд будет принято лигой и ассоциацией игроков в ближайшие дни. Лига пересматривает расписание регулярного чемпионата.

«Оба клуба будут соблюдать все рекомендации, направленные на защиту здоровья и безопасности игроков и персонала, установленные НХЛ, а также местными, государственными и федеральными агентствами», — отмечается в заявлении лиги.

«Коламбус» должен был провести матч с «Баффало Сэйбрз» завтра, 21 декабря, в 3:00 мск. Следующая встреча между клубами (24 декабря) также перенесена. «Монреаль» также завтра, 21 декабря, должен был сыграть с «Нью-Йорк Айлендерс». Клубы не проведут встреч как минимум до Рождества.

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