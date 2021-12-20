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«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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Шесть игроков минского «Динамо» не допустили до матча в Риге из-за тестов на коронавирус

Шесть игроков минского «Динамо» не допустили до матча в Риге из-за тестов на коронавирус
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В эти минуты начался матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и минским «Динамо». Встреча проходит в Риге на стадионе «Арена-Рига». На восьмой минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.

Шесть игроков минского «Динамо» (Тейлор Бек, Мальте Стрёмвалль, Адам Альмквист, Лукас Бенгтссон и Тайлер Граовац) которые прибыли в столицу Латвии из Москвы с Кубка Первого канала в ночь с воскресенья на понедельник после матчей своих сборных прошли дополнительное тестирование на коронавирус сегодня, 20 декабря, утром.

Они не смогли попасть на «Арену-Рига», так как результаты тестов ещё не были готовы и хоккеисты вынуждены пропустить текущий матч. Вместо них на льду появились пять молодых белорусских игроков, которые не были внесены в заявку на матч.

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