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Кузьменко забросил красивую шайбу в матче со «Спартаком»

Кузьменко забросил красивую шайбу в матче со «Спартаком»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Спартаком». По окончании второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий армейцев Андрей Кузьменко. Он поборолся у борта, технично убрал Эмиля Петтерссона, под углом вылез на ворота и переиграл Алексея Красикова.

Результативные баллы также заработал Антон Бурдасов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Также в составе СКА отличились Антон Бурдасов (дубль) и Даниил Пыленков, у «Спартака» гол забили Александр Хохлачёв и Александр Никишин.

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