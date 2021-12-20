Кузьменко забросил красивую шайбу в матче со «Спартаком»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Спартаком». По окончании второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 38-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий армейцев Андрей Кузьменко. Он поборолся у борта, технично убрал Эмиля Петтерссона, под углом вылез на ворота и переиграл Алексея Красикова.



Результативные баллы также заработал Антон Бурдасов.

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Также в составе СКА отличились Антон Бурдасов (дубль) и Даниил Пыленков, у «Спартака» гол забили Александр Хохлачёв и Александр Никишин.