Эстонец из «Йокерита» забил в своём первом матче в КХЛ

В эти минуты на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Йокеритом» и московским ЦСКА. По окончании второго периода счёт ничейный — 1:1.



На 35-й минуте в своём первом матче в КХЛ забил эстонский нападающий Кристьян Комбе. Ему ассистировали Хенри Иконен и Томми Кивистё. Он сумел замкнуть шайбу на пятаке в пустые ворота после передачи Иконена.

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В составе ЦСКА через 14 секунд заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Андронов, результативный пас на счету Юакима Нордстрёма и Лукаса Валльмарка.



В настоящий момент «Йокерит» находится на третьей строчке Западной конференции, ЦСКА — четвёртые.