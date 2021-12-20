В ДТП погиб 19-летний нападающий «Реактора»
Поделиться
В ДТП погиб 19-летний хоккеист клуба Молодёжной хоккейной лиги «Реактор» Никита Мокеев.
Как сообщает НТР-24, авария произошла около 15 часов 20 декабря на 121-м километре дороги Оренбург — Казань. Хоккеист нижнекамского клуба находился за рулём автомобиля «Лада Веста». Мокеев не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Scania. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет.
Источник: сайт НТР-24.
Хоккеист погиб на месте, его пассажир госпитализирована.
В текущем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах Молодёжной хоккейной лиги за «Реактор», сумел забросить две шайбы и отдать десять голевых передач при показателе полезности "-2".
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:34
-
20:08
-
19:56
-
19:40
-
19:10
-
18:58
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:31
-
15:25
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:59
Партнерский контент