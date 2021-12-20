В ДТП погиб 19-летний нападающий «Реактора»

В ДТП погиб 19-летний хоккеист клуба Молодёжной хоккейной лиги «Реактор» Никита Мокеев.



Как сообщает НТР-24, авария произошла около 15 часов 20 декабря на 121-м километре дороги Оренбург — Казань. Хоккеист нижнекамского клуба находился за рулём автомобиля «Лада Веста». Мокеев не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Scania. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет.

Источник: сайт НТР-24.

Хоккеист погиб на месте, его пассажир госпитализирована.



В текущем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах Молодёжной хоккейной лиги за «Реактор», сумел забросить две шайбы и отдать десять голевых передач при показателе полезности "-2".