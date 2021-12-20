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Тарасенко стал второй звездой прошедшей игровой недели в НХЛ

Тарасенко стал второй звездой прошедшей игровой недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин. На прошедшей неделе в трёх матчах с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), «Каролиной Харрикейнз» (3:5) и «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) он забросил пять шайб и отдал две голевые передачи.

Вторая звезда — российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В трёх встречах с «Даллас Старз» (4:1, 4:1) и «Виннипег Джетс» (2:4) он набрал 6 (4+2) результативных баллов.

Третьей звездой стал датский нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс. Он сумел забросить две шайбы и отдать пять результативных передач в матчах с «Баффало Сэйбрз» (2:4), «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) и «Виннипег Джетс» (4:2).

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