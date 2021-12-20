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СКА вышел на первое место Западной конференции, обыграв дома «Спартак»

СКА вышел на первое место Западной конференции, обыграв дома «Спартак»
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Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

На четвёртой минуте счёт открыл форвард «Спартака» Александр Хохлачёв. Лехтеря с левого края набросил на пятак — шайба отскочила к Хохлачёву, который с близкого расстояния пробил Юханссона. На 17-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил Антон Бурдасов. Гусев сделал пас к воротам, Кузьменко нашёл передачей Бурдасова, который принял шайбу и уложил её точно в угол.

За пять секунд до конца первого периода вперёд армейцев вывел Даниил Пыленков. Игроки СКА организовали быструю атаку, Марченко получил пас, сместился к центру и бросил по воротам — Красиков парировал, а Пыленков после добивания послал шайбу в сетку.

На 28-й минуте в большинстве дубль оформил Бурдасов. Кузьменко прокатился за воротами и сделал пас под бросок Бурдасову, который в касание послал шайбу в дальний угол. На 38-й минуте Андрей Кузьменко сделал счёт 4:1. Он поборолся у борта, технично убрал Петтерссона, под углом вылез на ворота и переиграл Красикова.

На последней минуте 2-го периода вторую шайбу «Спартака» забросил Александр Никишин. Красно-белые выиграли борьбу в чужой зоне, Никишин получил пас на синей линии и мощно щёлкнул в верхний угол — Юханссон не дотянулся.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
0:1 Хохлачёв (Лехтеря, Хед) – 03:34' (5x5)   1:1 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) – 16:29' (5x4)   2:1 Пыленков (Марченко, Галимов) – 19:55' (5x5)   3:1 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) – 27:51' (5x4)   4:1 Кузьменко (Бурдасов) – 37:22' (5x5)   4:2 Никишин (Хед, Лехтеря) – 39:53' (5x5)
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