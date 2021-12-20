СКА вышел на первое место Западной конференции, обыграв дома «Спартак»

Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



На четвёртой минуте счёт открыл форвард «Спартака» Александр Хохлачёв. Лехтеря с левого края набросил на пятак — шайба отскочила к Хохлачёву, который с близкого расстояния пробил Юханссона. На 17-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил Антон Бурдасов. Гусев сделал пас к воротам, Кузьменко нашёл передачей Бурдасова, который принял шайбу и уложил её точно в угол.



За пять секунд до конца первого периода вперёд армейцев вывел Даниил Пыленков. Игроки СКА организовали быструю атаку, Марченко получил пас, сместился к центру и бросил по воротам — Красиков парировал, а Пыленков после добивания послал шайбу в сетку.



На 28-й минуте в большинстве дубль оформил Бурдасов. Кузьменко прокатился за воротами и сделал пас под бросок Бурдасову, который в касание послал шайбу в дальний угол. На 38-й минуте Андрей Кузьменко сделал счёт 4:1. Он поборолся у борта, технично убрал Петтерссона, под углом вылез на ворота и переиграл Красикова.



На последней минуте 2-го периода вторую шайбу «Спартака» забросил Александр Никишин. Красно-белые выиграли борьбу в чужой зоне, Никишин получил пас на синей линии и мощно щёлкнул в верхний угол — Юханссон не дотянулся.