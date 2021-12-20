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«Салават Юлаев» в овертайме одолел «Куньлунь», у Кадейкина два гола и 10 бросков

«Салават Юлаев» в овертайме одолел «Куньлунь», у Кадейкина два гола и 10 бросков
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«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

На 11-й минуте счёт открыл нападающий уфимцев Александр Кадейкин с передачи Николая Кулёмина. На 15-й минуте ответную шайбу забросил Спенсер Фу, ему ассистировали Паркер Фу и Люк Локхарт.

На 22-й минуте «Салават» вышел вперёд во второй раз, отметился защитник Андрей Зубарев. Менее чем через минуту, в ситуации «пять на четыре» китайский клуб сравнял счёт, автором заброшенной шайбы стал Спенсер Фу, оформивший дубль. Авторы голевой передачи — Цзянин Го и Райан Спроул.

На 28-й минуте Кадейкин оформил дубль, голевой пас сделали Виктор Тихонов и Сергей Шмелёв. На 46-й минуте «Куньлунь» отыгрался в третий раз, шайбу забросил Джэйсон Фрэм.

В овертайме решающую шайбу забросил защитник Филип Ларсен.

Форвард уфимцев Александр Кадейкин оформил голевой дубль. Всего на его счету оказалось 10 бросков, а игровое время составило 21 минуту и 38 секунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Кулёмин) – 10:23' (5x5)   1:1 Фу (Фу, Локхарт) – 14:59' (5x5)   1:2 Зубарев – 21:17' (5x5)   2:2 Фу (Го, Спроул) – 22:07' (5x4)   2:3 Кадейкин (Тихонов, Шмелёв) – 27:43' (5x5)   3:3 Фрэм – 45:41' (5x5)   3:4 Ларсен (Кулёмин) – 64:11' (3x3)
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