«Салават Юлаев» в овертайме одолел «Куньлунь», у Кадейкина два гола и 10 бросков

«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



На 11-й минуте счёт открыл нападающий уфимцев Александр Кадейкин с передачи Николая Кулёмина. На 15-й минуте ответную шайбу забросил Спенсер Фу, ему ассистировали Паркер Фу и Люк Локхарт.



На 22-й минуте «Салават» вышел вперёд во второй раз, отметился защитник Андрей Зубарев. Менее чем через минуту, в ситуации «пять на четыре» китайский клуб сравнял счёт, автором заброшенной шайбы стал Спенсер Фу, оформивший дубль. Авторы голевой передачи — Цзянин Го и Райан Спроул.



На 28-й минуте Кадейкин оформил дубль, голевой пас сделали Виктор Тихонов и Сергей Шмелёв. На 46-й минуте «Куньлунь» отыгрался в третий раз, шайбу забросил Джэйсон Фрэм.



В овертайме решающую шайбу забросил защитник Филип Ларсен.

Форвард уфимцев Александр Кадейкин оформил голевой дубль. Всего на его счету оказалось 10 бросков, а игровое время составило 21 минуту и 38 секунд.