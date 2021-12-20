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НХЛ перенесла ещё один матч регулярного чемпионата

НХЛ перенесла ещё один матч регулярного чемпионата
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Национальная хоккейная лига в официальном пресс-релизе объявила, что из-за проблем, связанных с коронавирусом, матч между «Нью-Джерси Девилз» и «Питтсбург Пингвинз» был перенесён.

Сообщается, что новая дата игры ещё не установлена. Ранее также была отложена встреча «Нью-Джерси» с «Монреаль Канадиенс».

Матч между «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» должен был пройти в среду, 22 декабря.

Ранее НХЛ также перенесла все матчи «Монреаля» и «Коламбуса» до Рождества. Лига не собирается делать паузу в регулярном чемпионате на фоне увеличившихся случаев коронавируса. НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) ранее опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона. Также лига перенесла все матчи между командами из Канады и США до 23 декабря.

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