Б. Миронов: устраивает ли Виртанен? Ну, он и в НХЛ не особо был суперзвездой
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:4), а также оценил игру канадского нападающего красно-белых Джейка Виртанена.
«Устраивает ли игра Виртанена? Что значит устраивает? Ну вы такие вопросы задаёте… Виртанен старается, но не всё получается. Человек в чужой стране, другая лига. Нужно время. Он и в НХЛ не особо был суперзвездой, суперснайпером. У него есть запас, мы разговариваем. Думаем, что он будет прибавлять от игры к игре», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В текущем сезоне КХЛ на счету Виртанена 30 проведённых матчей, в которых он набрал 16 (9+7) баллов при показателе полезности "-3".
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