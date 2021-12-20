Б. Миронов: устраивает ли Виртанен? Ну, он и в НХЛ не особо был суперзвездой

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:4), а также оценил игру канадского нападающего красно-белых Джейка Виртанена.



«Устраивает ли игра Виртанена? Что значит устраивает? Ну вы такие вопросы задаёте… Виртанен старается, но не всё получается. Человек в чужой стране, другая лига. Нужно время. Он и в НХЛ не особо был суперзвездой, суперснайпером. У него есть запас, мы разговариваем. Думаем, что он будет прибавлять от игры к игре», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



В текущем сезоне КХЛ на счету Виртанена 30 проведённых матчей, в которых он набрал 16 (9+7) баллов при показателе полезности "-3".