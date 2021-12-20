Труба — об ОИ-2022: это не та Олимпиада, о которой мы мечтали в детстве

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал возможный отказ Национальной хоккейной лиги отпускать хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Всегда мечтаешь сыграть на Олимпийских играх, но в то же время сейчас тяжёлая ситуация. Большой риск. Но на самом деле это не те Олимпийские игры, о которых вы мечтаете в детстве: без своей семьи, без возможности видеть других спортсменов, а также без возможности посещать другие дисциплины», — приводит слова Трубы в »твиттере" журналист Винс Меркольяно.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия хоккеистов НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшее время. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
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