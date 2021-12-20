Кузьменко высказался о возможной поездке на Олимпиаду в составе сборной России

Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал о возможности отправиться в составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай).



«Есть ли цель поехать на Олимпиаду с учётом отказа НХЛ? Никогда не задумываюсь, что будет дальше, думаю только о завтрашнем дне. Так намного легче жить. Сейчас у меня идёт сезон в СКА, следующий матч с ЦСКА, живёшь только этой игрой. Весь сезон не думаю ни о чём, просто играю.



Меня позвали в сборную на Кубок Первого канала, но, к большому сожалению, я заболел гриппом, провалялся шесть дней с температурой 38-39, сейчас вышел, спасибо докторам за помощь. Не думаю о поездке на Олимпиаду. Просто выхожу и делаю свою работу, а там будь как будет. Все мысли только о СКА и следующей игре», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.