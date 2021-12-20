Кузьменко высказался о возможной поездке на Олимпиаду в составе сборной России

Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал о возможности отправиться в составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай).
«Есть ли цель поехать на Олимпиаду с учётом отказа НХЛ? Никогда не задумываюсь, что будет дальше, думаю только о завтрашнем дне. Так намного легче жить. Сейчас у меня идёт сезон в СКА, следующий матч с ЦСКА, живёшь только этой игрой. Весь сезон не думаю ни о чём, просто играю.
Меня позвали в сборную на Кубок Первого канала, но, к большому сожалению, я заболел гриппом, провалялся шесть дней с температурой 38-39, сейчас вышел, спасибо докторам за помощь. Не думаю о поездке на Олимпиаду. Просто выхожу и делаю свою работу, а там будь как будет. Все мысли только о СКА и следующей игре», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 20 декабря 2021
-
22:51
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:34
-
20:08
-
19:56
-
19:40
-
19:10
-
18:58
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
16:00