Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьменко высказался о возможной поездке на Олимпиаду в составе сборной России

Кузьменко высказался о возможной поездке на Олимпиаду в составе сборной России
Комментарии

Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал о возможности отправиться в составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай).

«Есть ли цель поехать на Олимпиаду с учётом отказа НХЛ? Никогда не задумываюсь, что будет дальше, думаю только о завтрашнем дне. Так намного легче жить. Сейчас у меня идёт сезон в СКА, следующий матч с ЦСКА, живёшь только этой игрой. Весь сезон не думаю ни о чём, просто играю.

Меня позвали в сборную на Кубок Первого канала, но, к большому сожалению, я заболел гриппом, провалялся шесть дней с температурой 38-39, сейчас вышел, спасибо докторам за помощь. Не думаю о поездке на Олимпиаду. Просто выхожу и делаю свою работу, а там будь как будет. Все мысли только о СКА и следующей игре», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Календарь ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021