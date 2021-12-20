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Минское «Динамо» уверенно обыграло в гостях рижских одноклубников без пяти игроков основы

Минское «Динамо» уверенно обыграло в гостях рижских одноклубников без пяти игроков основы
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Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».

На девятой минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл защитник минчан Владислав Ерёменко, ему ассистировали Маттиас Теденбю и Артём Демков. На 18-й минуте удвоил преимущество гостей Кирилл Воронин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 35-й минуте третью шайбу в ворота латвийской команды отправил форвард Роман Горбунов. Ещё один гол на 41-й минуте в большинстве забил нападающий Денис Мосалёв, ему ассистировали Марио Кемпе и Алексей Колосов.

На 59-й минуте в ситуации «пять на четыре» окончательный счёт установил нападающий хозяев Рудольф Червены. Голевая передача на счету Мэтта Лорито и Брэндона Гормли.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Ерёменко (Теденбю, Демков) – 08:24' (5x3)   0:2 Воронин – 17:21' (5x5)   0:3 Горбунов – 34:44' (5x5)   0:4 Мосалёв (Кемпе, Колосов) – 40:57' (5x4)   1:4 Червены (Лорито, Гормли) – 58:03' (5x4)
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