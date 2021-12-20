Минское «Динамо» уверенно обыграло в гостях рижских одноклубников без пяти игроков основы

Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».



На девятой минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл защитник минчан Владислав Ерёменко, ему ассистировали Маттиас Теденбю и Артём Демков. На 18-й минуте удвоил преимущество гостей Кирилл Воронин.

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На 35-й минуте третью шайбу в ворота латвийской команды отправил форвард Роман Горбунов. Ещё один гол на 41-й минуте в большинстве забил нападающий Денис Мосалёв, ему ассистировали Марио Кемпе и Алексей Колосов.



На 59-й минуте в ситуации «пять на четыре» окончательный счёт установил нападающий хозяев Рудольф Червены. Голевая передача на счету Мэтта Лорито и Брэндона Гормли.