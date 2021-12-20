Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 перенесли на 24 декабря

Все тесты на коронавирус, проведённые сегодня перед молодёжным чемпионатом мира 2022 года, оказались отрицательными, сообщает в «твиттере» журналист Марк Спектор.



«Слышал, что товарищеский матч между Канадой и Россией, первоначально запланированный на четверг, 23 декабря, вместо этого состоится в пятницу, 24 декабря, в Эдмонтоне», — также написал Спектор.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первый матч на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со шведской сборной. Стартовое вбрасывание состоится в 0:30 по московскому времени.