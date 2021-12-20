Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 перенесли на 24 декабря

Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 перенесли на 24 декабря
Комментарии

Все тесты на коронавирус, проведённые сегодня перед молодёжным чемпионатом мира 2022 года, оказались отрицательными, сообщает в «твиттере» журналист Марк Спектор.

«Слышал, что товарищеский матч между Канадой и Россией, первоначально запланированный на четверг, 23 декабря, вместо этого состоится в пятницу, 24 декабря, в Эдмонтоне», — также написал Спектор.

Календарь МЧМ-2022

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первый матч на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со шведской сборной. Стартовое вбрасывание состоится в 0:30 по московскому времени.

Новость по теме
Молодёжная сборная России сыграет с Канадой 23 декабря, встречу с Германией отменили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021