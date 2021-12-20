Кадейкин: все лучшие собираются на Олимпиаде. Мне нужно развиваться и стремиться к ним

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:3, ОТ), а также прокомментировал шансы на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Игра после паузы получилась суетной. Забивали, теряли концентрацию, пропускали, потом опять находили свою игру. Победили заслуженно, у нас было больше моментов. Когда идёт конвейер из смен, тебе попроще. Чувствуешь ритм, больше находишься в игре. А в рваном ритме всё начинаешь с чистого листа, притормаживаешь в принятии решений.



Не говорил бы об успехе. Приятно забивать, но качество игры важнее. Я бы не стал составлять такой рейтинг из плохих и хороших игр. Конечно, на Кубке Первого канала скорость была выше. В регулярном чемпионате КХЛ в запасе есть доли секунды при принятии решений.



Сегодня бросил по воротам 10 раз — больше, чем Овечкин в последнем матче? Позиции были хорошие. Я бы не сказал, что произошло что-то уникальное. Когда была возможность отдать пас, я отдавал. Мы с Кулёминым выходили два в один, я отдал пас. Просто было много бросовых позиций.



Какие впечатления от поездки в сборной и как отношусь к тому, что игроки из НХЛ могут пропустить Олимпиаду? Как и всегда, всё положительно. Выступать в сборной приятно. Интересно проверить себя на этом уровне. Играли лучшие хоккеисты лиги. У всех креативные команды, поиграть в такой компании приятно. Про НХЛ? Отношусь как к данности. Поедут или нет – без разницы. Задачи не меняются, надо делать всё, что от тебя зависит. Я должен показать своё отношение к команде, помогать ей. Это самый правильный рецепт.



У каждого спортсмена есть мечта сыграть на Олимпиаде, чемпионате мира, представить свою страну. Я не говорю много — объясню, почему. Мне надо постоянно развиваться, стремиться оказаться в числе лучших. Ведь именно на Олимпиаде собираются все лучшие», – цитирует Кадейкина «Горобзор.ру».