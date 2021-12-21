НХЛ перенесла матч между «Сиэтлом» и «Аризоной» на более поздний срок

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о том, что встреча регулярного чемпионата между «Сиэтл Кракен» и «Аризоной Койотс», которая должна была состояться завтра, в ночь на среду, 22 декабря, будет перенесена на более позднюю дату.
Причиной этому послужили проблемы с COVID-19, затронувшие «Сиэтл». Новая дата встречи будет сообщена позднее. Отметим, что ранее у «Сиэтла» уже была перенесена игра с «Калгари Флэймз».
Напомним, что в ковид-протокол НХЛ по состоянию на 19 декабря было включено уже более 100 хоккеистов, из которых – четыре представителя «Сиэтла» и три из «Аризоны». Наибольшее количество заболевших у «Калгари Флэймз» — 19. Среди оказавшихся в протоколе трое россиян – это Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
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