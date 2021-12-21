Капризов побил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам в 30 первых играх сезона

В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходит очередной матч регулярного матча Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесота Уайлд». Хозяева ведут со счётом 4:3.

Россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе «Миннесоты», отдав голевую передачу на Райана Хартмана. Во втором периоде Кирилл забросил третью шайбу своей команды. Теперь на счету Капризова 12 заброшенных шайб и 23 ассиста в 30 матчах этого сезона.

Хоккеист по ходу матча сначала повторил, а затем и побил рекорд «Миннесоты», установленный Марианом Габориком в сезоне 2007/2008, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations. Словацкий игрок тогда набрал 34 очка в 30 первых играх сезона, забросив 18 шайб и сделав 16 голевых передач.