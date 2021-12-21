Капризов забросил 12-ю шайбу в сезоне
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В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд». Хозяева ведут со счётом 4:3.
В первом периоде команды забросили на двоих пять шайб – две у «Миннесоты» и три у «Далласа». Россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе «Миннесоты», отдав голевую передачу на Райана Хартмана.
Во втором периоде сначала «Старз» забили ещё два гола, а затем Капризов забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, сократив отставание «Миннесоты» от хозяев.
По ходу встречи Кирилл Капризов сначала повторил, а потом побил рекорд клуба по набранным очкам в 30 первых играх сезона. Сейчас у россиянина 35 набранных очков в 30 играх.
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