Жена Малкина: с вероятностью 90% игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, но я всё ещё верю

Жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова поделилась ожиданиями увидеть игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«С вероятностью 90% игроки НХЛ не смогут принять участия на Олимпийских играх в Пекине. В очередной раз на самом престижном турнире мы не увидим суперзвёздный и сильный состав сборной. В ближайшие пару дней руководство лиги совместно с профсоюзом игроков примут и озвучат своё решение. Я всё ещё верю», — написала Кастерова в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия хоккеистов НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.