The Athletic: Гурьянов кормит одноклубников передачами, будто он 5-звёздочный ресторан

В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд». Хозяева ведут со счётом 6:3.

Хоккеист «Далласа» Денис Гурьянов поучаствовал в двух заброшенных шайбах своей команды – сначала с его передачи третий гол «Старз» забил Тайлер Сегин. Во втором периоде Гурьянов ассистировал Якобу Петерсону.

«Денис Гурьянов кормит одноклубников передачами, будто он 5-звёздочный ресторан», – написал в «Твиттере» журналист The Athletic Саад Юсуф.

Россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты» в этом матче также набрал два очка – на данный момент на его счету голевая передача и заброшенная шайба.